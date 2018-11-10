仔細選球逼桃猿投手自爆 羅德目標3戰全勝

（中央社記者李晉緯台北10日電）日職羅德今天在交流賽獲得12次四壞球、4次觸身球，以13比0痛擊中職桃猿，羅德總教練井口資仁表示，賽前有交代選手仔細選球，接下來仍會努力調整，「目標是3戰全勝」。

中華職棒Lamigo桃猿今天繼續在桃園國際棒球場進行的交流賽，對上日本職棒千葉羅德。

羅德今天包括後援1局的台灣左投陳冠宇在內，5任投手共賞給桃猿12次三振，只被打出6支安打無失分，進攻上共擊出10支安打，加上桃猿8名投手共奉上12次四壞球、4次觸身球，大舉拿下13分，最終羅德以13比0痛擊桃猿，連兩場對戰都拿下勝利。

賽後羅德總教練井口資仁表示，今天有特別提醒打者在選球上要特別仔細，這場比賽贏下來後，仍會努力調整，因為「目標是3戰全勝」。

談到今天先發投手岩下大輝的表現，井口資仁認為，岩下大輝雖然帳面上有5局0失分的表現，也拿下勝投跟單場最有價值球員（MVP），但他雖有4次三振，卻也有4次四壞球、1次死球，並被打出4支安打，任內兩度面臨滿壘危機，「所以在控球上還需要加強」。

連兩場比賽輸球，今天投手群更是幾乎「自爆」的情況，讓桃猿總教練洪一中賽後臉色十分難看，只用「一塌糊塗」形容球隊投手表現，就進到休息室召開檢討會議。（編輯：陳怡璇）1071110