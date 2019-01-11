詹姆斯腹股溝傷勢復原中 NBA球賽再缺陣至少一週

洛杉磯湖人在聲明中說：「詹姆斯腹股溝傷勢的復原有所進展，他已獲准增加場上技術面的籃球動作」，並提到接下來將在16日更新詹姆斯的復原狀況。（圖取自facebook.com/LeBron/）

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA聯盟今天表示，洛杉磯湖人在耶誕大戰擊敗金州勇士，此役詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢提前退場，仍飽受折麼的他，將再持續缺陣至少一週。

湖人表示，有關4屆NBA年度最有價值球員（MVP），本季才加入湖人的詹姆斯，今天稍早由球隊的醫療團隊做出評估。

湖人在聲明中說：「詹姆斯腹股溝傷勢的復原有所進展，他已獲准增加場上技術面的籃球動作」，並提到接下來將在16日更新詹姆斯的復原狀況。

根據這樣的時間表，詹姆斯接下來至少將會錯過湖人對猶他爵士、他的老東家克里夫蘭騎士、芝加哥公牛的3場比賽。

湖人在詹姆斯缺陣的比賽中，獲得3勝5敗的成績，目前23勝19敗的成績在西區排名第8，這樣的排名暫時可以擠進季後賽。

詹姆斯在本季34場出賽中，平均每場比賽可獲27.3分，是湖人全隊最高，平均每場比賽可搶下8.3個籃板，同樣也是全隊之最。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080111