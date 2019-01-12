劉劭威爆米花0失分 春聯求表現拚中職選秀

第3屆爆米花棒球聯盟新北市隊劉劭威本屆例行賽出賽，總計後援投9局，被敲5支安打、無失分，防禦率維持0，表現不錯，他受訪表示，今年目標挑戰職棒，接下來全國成棒甲組春季聯賽將是關鍵。中央社記者謝靜雯攝 108年1月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）新北市隊劉劭威大學一度棄投從打，被母校穀保家商總教練周宗志點醒，要挑戰職棒就回去練投；重回投手丘球速進步至150公里，此次爆米花表現不錯，春聯繼續拚、挑戰中職選秀。

劉劭威三級棒球時期，就是備受矚目的投手，從穀保家商畢業後升上文化大學，但大學階段球速下滑，變得沒有自信心，跟教練廖敏雄討論後，棄投從打，「看看能不能走出另一條路」，劉劭威勤練打，扛起文化中心棒次，打擊表現也很亮眼。

大學畢業後，劉劭威雖然選擇先到社會隊磨練，但始終沒有放棄職棒夢，他透露回穀保家商與教練周宗志聊天，「他問我想打職棒嗎？想就回來練投手」， 劉劭威去年暑假重新開始練投，在去年東岸聯盟棒球邀請賽測到生涯最速150公里。

劉劭威表示，之前最快球速約落在145公里，東岸聯盟投第一顆球就嚇到，他表示，大學雖然棄投從打，但有想過之後可能會回到投手丘，所以守備練習時傳接球時也有下功夫，手經過休息，配合重量訓練，速度才能有這麼大的進步。

劉劭威此次爆米花棒球聯盟例行賽出賽，總計後援投9局，被敲5支安打、無失分，防禦率維持0，表現不錯，他表示今年目標是挑戰職棒，接下來全國成棒甲組春季聯賽很關鍵，加強控球、強化核心身體素質，希望拿出好表現爭取加入職棒機會。（編輯：張雅淨）1080112