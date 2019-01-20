SBL蔡文誠2000籃板達標 許晉哲讚：不容易

（中央社記者龍柏安台北20日電）富邦勇士前鋒蔡文誠，今天攻下17分、7籃板，生涯累積籃板總數達2001個，成為繼「少俠」田壘後，聯盟第2個2000籃板俱樂部的會員，富邦終場以88比83贏球。

超級籃球聯賽（SBL）16個球季以來，生涯籃板總數最多的球員，就是前台北達欣工程前鋒田壘，他以2222籃板高懸聯盟第1，此後沒有任何球員生涯籃板總數突破2000個大關。

今晚富邦面對新北裕隆納智捷，蔡文誠賽前籃板總數只差6個就能達標，他在第3節順利達標後，第4節開打前現場進行簡單頒獎儀式，他的一對兒女也都跟著父親一起拍照留念，一塊分享父親的成就與榮耀。

對於自己達成2000籃板成就，蔡文誠賽後表示：「很高興，也很替自己開心，畢竟這是花很多時間才累積而成的紀錄。」而恩師許晉哲則讚嘆，愛徒的成就很不簡單，「大家都覺得蔡文誠是素人球員，要從素人球員達成這項成就，真的不容易。」

由於蔡文誠優異的籃板能力，讓他素有「本土洋將」美名，許晉哲則表示，這暱稱對蔡文誠而言是「實至名歸」，「他的數據不是一般本土球員可以達到，尤其他的身高又不是200公分以上的長人，以前鋒來說更難得。」

許晉哲說，蔡文誠最大的優點，就是打球很聰明，而且很會判斷球的落點，最重要的是：「他打球態度非常積極。」

達標後，蔡文誠距離田壘保持的聯盟籃板紀錄，只差221個，問他是否會繼續挑戰紀錄，他笑說：「要花好幾季吧，我不會想太多，反正就是繼續努力抓就對了。」（編輯：李錫璋）1080120