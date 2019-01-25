郭泓志確定離開富邦 與中信兄弟初步接觸
最新更新：2019/01/25 16:26
中信兄弟領隊劉志威25日證實和郭泓志（圖）有初步接觸。（中央社檔案照片）
（中央社記者楊啟芳台北25日電）郭泓志傳出與中信兄弟球團接觸，新球季有可能從富邦轉戰兄弟。兄弟領隊劉志威今天證實此事，目前和郭泓志有初步接觸，富邦也回應，不會與他續約，並祝福他有更好發展。
去年中華職棒季後挑戰賽，郭泓志投完球後跪地親吻投手丘，表示將要高掛球鞋，不過富邦球團仍說要盡力留下他。但去年12月2日，中職公布契約保留球員名簿時，富邦60人名單並沒有郭泓志的名字，之後經中職解釋，確定他為自由球員。
郭泓志1月初曾在自己的Instagram貼文，內容為一張便當照片，裡面有3根玉米筍排出類似「爪」的形狀，並寫著「3月見」，讓人聯想他是否會到中信兄弟，不過當時郭泓志所屬經紀公司表示仍在跟富邦球團談。
今天傳出郭泓志跟中信兄弟球團確實有接觸，兄弟領隊劉志威證實，他說：「之前因為他跟富邦還在談，直到確定他跟富邦的關係後，才開始跟郭泓志接觸，正式談的話是近期沒錯。」至於未來他會以球員還是教練身分加入，劉志威則說：「各種可能都有，目前就是先交換意見。」
富邦球團則表示，「富邦很感謝郭泓志這兩年來對球隊的貢獻，目前已經確定不會再與郭泓志續約，也祝福他未來有更好的發展。」（編輯：吳協昌）1080125