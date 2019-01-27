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陳傑憲盼複數年約有保障 球團會評斷場上價值

最新更新：2019/01/27 17:41

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一獅隊新任隊長陳傑憲去年球季拿下安打王、最佳9人游擊手獎，但新球季合約遲遲沒能訂下，陳傑憲僅表示，傾向簽複數年約，「看球團覺得我在場上價值」。

陳傑憲近兩個球季打擊表現亮眼，連兩個球季單季打擊率都超過3成5，去年整季出賽112場，敲出165支安打、8發全壘打，打擊率3成56，拿下中職安打王、最佳9人游擊手獎，新球季更被點名擔任球隊新任隊長。

陳傑憲是外界關注獅隊球員新球季合約的一大焦點，陳傑憲去年月薪30萬元，但目前為止合約還沒定案，近兩個球季表現亮眼，新球季合約月薪新台幣35萬元應不是大問題，就看能否上看40萬元。

陳傑憲表示：「表現好加薪、不好扣薪是理所當然，合約怎麼談交給經紀人，球團也有球團的考量，雙方協調，看球團認為我在場上的價值，做一個定案。」

至於談約方向，陳傑憲透露傾向複數年約，「複數年約算是一個保障，但選手在場上，不管怎麼樣，都要拿出應有的態度」。

農曆年將近，陳傑憲表示，合約一直沒有確定下來當然會有點掛心，「可以爭取的就盡量爭取，但希望跟球隊關係是長久的，不想讓彼此為難」。

獅隊領隊蘇泰安回應，無論複數年約和月薪都還沒有做最後定案，已經跟陳傑憲經紀人來回溝通很多次，還是以農曆年前將合約確定下來為目標。（編輯：張雅淨）1080127

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