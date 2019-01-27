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陳傑憲換守位坦言難過 二壘找自信盼重回游擊

最新更新：2019/01/27 19:03

（中央社記者謝靜雯台北27日電）統一獅隊野手陳傑憲近年場上表現亮眼，新球季接下隊長身分，但面臨守備位置調整，陳傑憲坦言從游擊換守二壘滿難過的，但新位置、新挑戰，盼找回自信重回游擊。

陳傑憲今天出席品牌活動與球迷互動，談起今年球季表現，他提到，去年發生很多事，無論是場上，或是家裡私事，已經不能像過去因為單純喜歡棒球而打球，「有家裡的責任、有球迷的期待，感覺很不同」。

陳傑憲感謝在低潮期一直幫助、鼓勵他的人，「看到大家的鼓勵，更知道不能停下腳步，也更有動力面對挑戰」。

陳傑憲去年球季中游擊守備出現低潮，今年球季教練團也計畫讓他移防二壘，「說實話、滿難過的，如果有辦法勝任，教練團就不會調動守備位置，沒能完成教練團的期待，也讓大家失望了」。

陳傑憲提到職棒環境很現實，去年游擊守備出現狀況，又碰上球隊戰績關鍵期，守備上的失誤連帶影響打擊，覺得自己拖累球隊、很自責，也常出現負面的想法，新球季換了不同的守備位置，也希望在二壘找回守備自信後，再回到游擊。

春訓備戰新球季，陳傑憲表示，二壘守備的適應和訓練是新的嘗試，「新的挑戰、新的位置，感覺也很新鮮，在訓練時反而更有動力」，甚至練習完還會留下來額外加強，就是希望盡快將不足的地方補起。（編輯：張雅淨）1080127

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