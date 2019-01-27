胡凱翔猛轟生涯新高31分 裕隆甩尾打爆富邦

（中央社記者龍柏安台北27日電）趕在農曆年前最後一場比賽，新北裕隆納智捷本土射手胡凱翔轟下生涯新高的31分，率領球隊急拉尾盤以105比75打爆富邦勇士，除終止近來4連敗，也有望可以過個好年。

超級籃球聯賽（SBL）今晚是農曆年前最後一天賽事，裕隆克服王牌射手呂政儒踝傷缺陣利空，靠著異軍突起的胡凱翔領軍攻堅，率領球隊在決勝第4節拉出一波30比7的攻勢，一口氣打爆對手，用大勝迎接即將到來的農曆新年，賽後胡凱翔也開玩笑地表示，希望好表現可以換來5天的年假。

裕隆在前6場比賽中吞下5敗，其中還包括最近一波的4連敗，胡凱翔坦言，球隊氣勢近來的確比較低迷，過去的「老學長」，同時也是目前SBL球評的陳志忠，今天賽前特別鼓勵他：「有機會要多出手。」

「老學長」的忠告胡凱翔有聽進去，今天封關戰，他展現絕佳手感，全場15投12中，包括3分球6投中5，一舉轟下生涯新高的31分，還外帶3助攻、2籃板與1抄截。

農曆年後，裕隆陣中包括呂政儒與周士淵等本土主力，預計都將歸隊。胡凱翔也透露，裕隆在全員到齊後，可望打出不同於上半季的全新內容，他自信地表示：「我們會越來越好。」（編輯：張雅淨）1080127