大谷翔平傷勢復原良好 天使隊證實趕不上開幕戰

球星大谷翔平日前回診觀察右肘傷勢，預計可在2至3週內開始揮棒練習。（檔案照片／共同社提供）

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平日前回診觀察右肘傷勢，天使總經理表示復原狀況良好，雖然不能趕上開幕戰擔任打者，但預計可在2至3週內開始揮棒練習。

「橘郡紀事報」（Orange County Register）和運動媒體ESPN報導，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）今天表示，大谷翔平最近的復原進度令人振奮，他動過韌帶移植手術的右手肘已確定能再進行重量訓練。

他透露，一旦大谷翔平恢復足夠的力量，他就可以展開揮棒練習。雖然艾普勒沒有為大谷翔平預設時間表，但根據其他球員的復健進度，揮棒練習預計於3週內開始。

天使的春訓投捕練習將於2月13日展開，大谷翔平預計也會參加春訓，但他不能投球。

艾普勒還說，去年10月1日為大谷翔平進行湯米約翰韌帶移植手術（Tommy John surgery）的艾爾崔克（Neal ElAttrache）醫師，對於大谷翔平上週回診帶來令人振奮的消息。

艾普勒指出：「這次門診非常順利。艾爾崔克醫師對於他的手肘活動範圍、力量及傷痕復原感到相當滿意。」

大谷翔平要到2020年球季才能再度上場投球，但天使隊希望他能在2019年球季大部分時間擔任指定打擊。

但他要何時才能上場打擊，時間點仍不明確。過去數個月來，天使球團一直說不太可能在大聯盟開幕日，艾普勒也說大谷翔平最近的回診證實了這一點。

大谷翔平去年大聯盟新人球季，投球成績4勝2敗、自責分率3.31，擔任打者貢獻22轟、61分打點，打擊率2成85。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080201