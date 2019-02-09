陳冠宇本季定位先發 盼擠掉其他洋投

千葉羅德海洋監督井口資仁今年將台灣旅日投手陳冠宇（圖）定位為先發投手，雖然他春訓從二軍出發，不過陳冠宇表示，目標將其他洋將擠掉，也希望自己整季都有穩定表現。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月9日

（中央社記者楊啟芳日本石垣市9日電）千葉羅德海洋監督井口資仁，今年將陳冠宇定位為先發投手，雖然他春訓從二軍出發，還有其他洋將競爭，不過陳冠宇表示，目標將洋將擠掉，也希望自己整季都有穩定表現。

羅德隊監督井口資仁表示，目前將陳冠宇安排在先發位置，他說：「因為有洋將名額限制，希望他表現得不錯，可以一直在一軍好好表現。」

陳冠宇則指出，不論先發、中繼都好，春訓投手群訓練量也都一樣，並不成問題。陳冠宇認為，教練有這樣的安排，是為了讓自己不要煩惱名額問題，只要有機會就可以馬上到一軍，他說明：「今年就是洋將名額比較滿，教練團可能要給我多點機會，以先發做調整。」

羅德洋將競爭格外激烈，日職一軍人數上限為4人，扣掉2名洋砲，等於洋投名額為4搶2。陳冠宇競爭對手有柏辛格（Mike Bolsinger），去年在羅德繳出13勝2敗、防禦率3.06成績；還有具大聯盟經驗的曼恩（Brandon Mann），以及拉芬（Josh Ravin）。

不過已在日職待9年的陳冠宇笑說：「每年這個時候都是很競爭，去年也是6個人在搶，但7月之後剩我一個人在上面，現在想法就是快點把外國人擠掉，其實不用怕他們。」

陳冠宇表示，今年球隊透過各方面補強，很有奪下優勝的氣氛，希望自己能成為其中一名要角。他也指出，「今年身體素質調整得不錯，希望拿出來當成果，穩定表現到球季結束。」（編輯：翁翠萍）1080209