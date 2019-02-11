王建民前隊友卡布瑞拉 與海盜簽小聯盟合約

據報導，外野老將卡布瑞拉已經同意和MLB匹茲堡海盜隊簽下小聯盟合約。（圖取自維基共享資源，作者Keith Allison，CC BY-SA 2.0）

（中央社匹茲堡10日綜合外電報導）根據數家媒體報導，14年生涯待過7支不同球隊的外野老將卡布瑞拉（Melky Cabrera），已經同意和美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊簽下小聯盟合約。

率先披露此事的運動新聞網站「運動員」（The Athletic）指出，這份合約將讓卡布瑞拉賺進包括激勵獎金在內的至少200萬美元（約新台幣6163萬元），同時他也將獲邀參與大聯盟春訓。

34歲的卡布瑞拉上季在克里夫蘭印第安人出賽78場，有打擊率2成80、6支全壘打、39分打點的成績。

卡布瑞拉曾是台灣前旅美投手王建民的隊友，生涯待過紐約洋基、亞特蘭大勇士、堪薩斯皇家、舊金山巨人、多倫多藍鳥、芝加哥白襪、印第安人，打擊率2成86，共轟出137支全壘打，掃進807分打點。

2012年是卡布瑞拉唯一獲選進到明星賽的一年，但當時在巨人陣中的他也因為使用有助提高表現的藥物遭到禁賽。

卡布瑞拉生涯曾有3季打擊率突破3成。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080211