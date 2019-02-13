杜哈女網賽 詹詠然詹皓晴女雙開紅盤

（中央社記者龍柏安台北13日電）農曆年後第一戰的杜哈女網賽，詹詠然與詹皓晴這對台灣雙打姊妹花，凌晨在女雙首輪歷經1小時45分鐘苦戰，以7比6（2）、7比5扳倒青山修子與瑪洛札娃開出紅盤。

總獎金91.6萬美元（約新台幣2846萬）的杜哈女網賽本週開打，網壇各路好手幾乎都有參賽，提前為下週登場的杜拜女網賽熱身備戰。

詹詠然與詹皓晴結束澳網賽事後，短暫飛回台灣過年，接著再飛往中東參加杜哈女網賽，兩人首輪遭遇青山修子和瑪洛札娃（LidziyaMarozava）這組日本與白俄羅斯聯軍，姊妹倆費了番功夫，有驚無險闖過頭關。

雙詹組合開局威猛，首盤前4局兩度破發，一度握有4比0大幅領先，不料接下來竟被對手扳平，雙方一路持平鏖戰至搶7。

所幸雙詹沉穩應戰，在搶7大戰中率先取得4比1領先，對手勉強追回1分，雙詹不給對手喘息機會，一口氣連轟3分，先以7比2拿下。

次盤雙詹仍舊強勢，開局最多取得4比1優勢，但對手後勁十足，不僅再次成功扳平，甚至還一度以5比4超前，提前取得「聽牌」。

關鍵第10局，雙詹挺過危機、閃過對手的盤末點驚險保發，姊妹花乘勝追擊一口氣連趕3局，反倒以7比5淘汰對手，成功闖進8強。（編輯：張雅淨）1080213