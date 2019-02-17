旅美生涯次佳戰績 徐薇淩澳洲公開賽獲第3

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的2019澳洲女子高球公開賽最終回，累計以低於標準12桿的276桿完賽，名列第3做收。

總獎金130萬美元（約新台幣4042萬）的澳洲女子高球公開賽，今天進行最後一輪，徐薇淩總計打下5鳥，僅吞1個柏忌，單回合繳出低於標準4桿的68桿，無奈美國女將N.柯達（Nelly Korda）最終回持續發威，單日繳出低於標準5桿的67桿，累計以低於標準17桿的271桿封后。

徐薇淩在澳洲公開賽表現搶眼，前兩回合打完一度暫居排頭，可惜第3回遭遇亂流，僅繳出高於標準2桿的74桿、打壞奪冠行情，排名也從第1滑落至第3，加上N.柯達最後一回合表現依舊穩健，最後徐薇淩以5桿之差排名第3，不過仍寫下她旅美生涯次佳成績。

徐薇淩曾在去年的巴哈馬菁英賽，3回合打完以低於標準10桿的209桿，名列第2完賽，寫下旅美最佳戰績，這次澳洲公開賽雖未能一舉拿下旅美生涯首冠，仍對她新的賽季注入一劑強心針。

除徐薇淩外，台灣高球一姐盧曉晴，今天則狂打7鳥，另吞下2個柏忌，繳出低於標準5桿的67桿，4回合累計以低於標準7桿的281桿，排名也從第3回合打完的並列30，一口氣爆衝至並列17。（編輯：黃于）1080217