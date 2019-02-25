獅隊調薪 陳傑憲郭阜林獲3年複數年約

中職統一獅隊25日公布新球季合約狀況，新生代好手陳傑憲去年球季拿下安打王，擁有高人氣，與球隊簽下3年複數年約。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職統一獅隊公布新球季合約狀況，主力野手陳傑憲去年球季拿下安打王，擁有高人氣，與球隊簽下3年複數年約，今年月薪40萬元，郭阜林去年整季敲出19轟，也獲3年複數年約。

獅隊談薪進度受關注，新生代好手陳傑憲連2年出賽單季敲出至少160安，2018年拿下中職安打王，球隊肯定他的好表現，與他簽下3年複數年約，今年月薪新台幣40萬元，明年月薪46萬元，2021年月薪將視這兩年表現調整。

郭阜林去年成績大躍進，單季出賽115場，敲出119支安打、19發全壘打、76分打點，都是目前為止中職生涯新高成績，球團肯定郭阜林進步，與他簽下3年複數年約，今年月薪26萬元，2020年及2021年月薪將視表現成績調整增加幅度。

另外，獅子軍新生代重砲蘇智傑扛下獅隊中心火力，2018年全年度出賽場次雖然僅65場，但展現兇猛長打能力，擊出17支全壘打，成為獅隊倚賴中心打者，球團肯定其攻守表現，今年月薪從25萬增加至32萬。

獅隊領隊蘇泰安表示，球團肯定陳傑憲和郭阜林的穩定和進步，給予複數年約予以保障，讓選手能更專心在賽事上，也期許蘇智傑能持續進步打出更好成績，證明自我價值，和團隊一起努力，拿下總冠軍。

目前球隊薪資洽談仍有兩名選手尚未確認，其他選手薪資調整將於近日公布。（編輯：唐聲揚）1080225