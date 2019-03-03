東京馬拉松 羊角姐妹神秘加油團有陳菊

2019東京馬拉松3日起跑，4年前高雄石化氣爆傷者、「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予參加競速輪椅賽，總統府秘書長陳菊到東京為她們加油打氣。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月3日

（中央社記者楊明珠東京3日專電）東京馬拉松今天在雨中舉行，台灣女將曹純玉成績破女子馬拉松全國紀錄。高雄石化氣爆傷者、「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予參加競速輪椅賽，總統府秘書長陳菊到場加油打氣。

東京馬拉松今年是第13次，有3萬8000人參加，人數創新高。跑者當中，台灣長跑好手、「馬拉松寶貝」曹純玉飆出2小時36分14秒，在準菁英組總排名奪第一，不但打破高懸近15年的女子馬拉松全國紀錄，也達到2小時37分的世界錦標賽參賽標準。

2019東京馬拉松開跑，台灣女將曹純玉飆出2小時36分14秒，在準菁英組總排名奪第一名，打破高懸近15年的女子馬拉松全國記錄。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月3日

參與競速輪椅42公里賽事的「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予啟程赴東京前就備受關注，之前媒體報導，有一支「羊角姐妹神秘加油團」會到場為她們加油。

「羊角姐妹」在2014年高雄石化氣爆時，被炸傷到下肢無法行走，只能乘坐輪椅「仰角」看世界。

羊角姐妹神秘加油團今天現身，讓兩人受寵若驚。加油團成員有陳菊、前高雄代理市長許立明、前副市長史哲偕前市府官員及多位高雄市議員，一行20餘人。

這支神秘加油團原本預計在終點站等候羊角姐妹，但兩人賽程中途由於下雨身體失溫，狀況不佳，被接上大會的回收車，沒完成比賽。因為今天氣溫攝氏6度、加上一直下雨，使得許多選手體力不支。

賽後，陳菊在選手下榻的京王飯店與兩位選手見面，與羊角姐妹來個溫馨的擁抱。今天適逢日本民眾過女兒節，飯店掛有許多布娃娃的女兒節吊飾，陳菊與羊角姐妹和來自台灣的加油團在女兒節吊飾前合拍紀念照，陳菊也為羊角姐妹在加油旗上簽名、合照。

陳菊受訪時表示，自己在高雄市長任內發生了台灣有史以來的工安事件石化氣爆，羊角姐妹是善良的市民，因這起工安事件，生命有了180度的不同，石化氣爆自救會的會長、和前高雄市府團隊一直都關心、支持她們。

陳菊表示，在台灣很多人給予羊角姐妹各種關懷，她決定親自到東京來為她們加油，今天看到她們很辛苦，有說不出的心疼，但很感謝她們這麼勇敢，面對災難、面對生命那麼大的巨變，她們能夠承受。

陳菊說，覺得對羊角姐妹充滿歉意，如果沒有石化氣爆事件，她們的人生可能不會這麼艱辛。

今天天候太差，就連2018年10月在芝加哥馬拉松全馬賽事中以2小時5分50秒刷新日本男跑者紀錄的大迫傑都跑到29公里處就棄權了。他說，身體幾乎凍僵了，只好棄權。另外，有台灣跑者說，彷彿跑在冰箱中。

2019東京馬拉松開跑，4年前高雄石化氣爆傷者、「羊角姐妹」林黛甄（右）、陳姿予參加競速輪椅賽，因天候不佳，沒能完賽。中央社記者楊明珠東京攝 108年3月3日

羊角姐妹中的姐姐林黛甄受訪時說，今天天氣很冷，手都快凍傷了，手凍到有點不太能推輪椅，而且雨天在推，手套會滑，很難使力。

對陳菊親自到場為她們加油打氣，林黛甄說，感到很興奮、很開心，也很驚訝，真的不知陳菊會來，感謝大家的支持。問到是否以後還要持續做競速輪椅的運動，林黛甄說，這次只是個起點，還想持續，下一場預計參加黃金海岸馬拉松賽。

羊角姐妹中的妹妹陳姿予表示，看到陳菊親自到場為她們加油，真的受寵若驚，嚇了一跳，不知有這麼多人為她們加油，但對於自己沒能達到預設的目標、至少完成半馬20公里以上，感覺很對不起。

陳姿予說，參加東京馬拉松確實需要很大的勇氣，這是羊角姐妹首次參加國外馬拉松比賽，與在國內參賽不同。為了這次參賽，兩人訓練了一年多。

本屆東京馬拉松備受關注，因為東京明年將辦奧運與帕運。東京都知事小池百合子今天表示，累積辦東京馬拉松的經驗好好運用，希望明年2020年東京奧運暨帕運時能開花結果。（編輯：郭中翰）1080303