UBA健行拉尾盤甩輔大 摘下第3張4強門票

（中央社記者龍柏安台北3日電）健行科大今天靠著朱雲豪拿下全場最高的18分，加上輔仁大學第4節單場11次出手全部落空、單節僅拿3分，終場健行62比44輕取輔大，也提前確定搶下4強門票。

107學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強，今天在健行科大進行關鍵對決，享有地主優勢的健行，在下半場一口氣甩開輔大追擊，不僅拿下8強賽第5勝，也成為繼國立體大、台灣師大後，第3支確定挺進4強的球隊。

健行在8強賽場均得分高達88.4分，不過此役球員手感不佳，上半場僅拿下30分，而輔大靠著曾祥鈞與吳沛嘉這對雙塔坐陣，半場打完僅落後地主2分。

上半場狀況不理想的健行，下半場靠著強化防守，易籃後拉出32比15攻勢，不但打垮輔大反撲氣焰，更讓對手在決勝節僅得3分，一口氣拉開差距，也拿下晉級4強的關鍵一勝。

健行前鋒朱雲豪今天攻下18分，賽後被問到今天上半場低迷的團隊狀況，他坦言，隊員們都很清楚，只要今天贏了就能晉級，「大家太想贏了，反而打得有點綁手綁腳，不是我們的節奏，所以大家都投不進」。

輔大落敗，目前戰績以3勝3負和義守大學並列第4，不過仍保有4強最後一線生機，明天他們將與義守大學正面對決，兩隊交手的贏家，將可取得最後一席4強門票。

而今天若贏球，仍保有晉級機會的高雄師大，以78比82惜敗政治大學，目前戰績僅2勝4負，就算明天擊敗國立體大，也追不上輔大或義守的4勝，提前宣告4強夢碎。（編輯：黃于）1080303