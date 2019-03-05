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全英羽球公開賽 戴資穎將挑戰3連霸

最新更新：2019/03/05 18:02

（中央社記者龍柏安台北5日電）素有「小世界盃」美名的全英羽球公開賽，於明天點燃戰火，尋求衛冕的世界球后戴資穎，將挑戰自2007年中國名將謝杏芳後，賽史首名締造3連霸的女單球員。

總獎金100萬美元（約新台幣3105萬元）的全英羽球公開賽，是世界巡迴賽超級1000大賽，也是年度僅次世界羽球錦標賽的頂級賽事。世界巡迴賽超級1000大賽整季僅3站，包括全英、印尼與中國公開賽。

戴資穎過去2年都在女單稱后，今年則要尋求3連霸，首輪她將遭遇世界排名13的加拿大女將李文珊，兩人過去交手6次，戴資穎取得5勝1負壓倒性優勢，且自2014年首次交手落敗後，自今拉出對戰5連勝。

依照籤表來看，戴資穎若一路挺進，8強預料將碰上印度名將賽娜（Saina Nehwal），4強很有可能遭遇日本名將山口茜，兩人過去13度交鋒，小戴以7勝稍占上風，屆時恐將是五五波的對決。

至於男單方面，世界排名第3的台灣一哥周天成，首役將遭遇中國球員黃宇翔，兩人過去3度碰頭，小天握有2勝優勢，最近一次交手是在去年泰國公開賽，當時小天苦戰3局勝出。

而去年飽受腰傷所苦的「羽球王子」王子維，目前傷情已有好轉，上一戰德國公開賽，他在首輪就遭遇當今世界球王、日本名將桃田賢斗，雖以18比21、15比21直落二吞敗，不過至少有打出競爭力。

轉戰全英，王子維首役要碰上世界排名18的泰國好手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），兩人3度交鋒，王子維取得2勝優勢，最近一次交手，王子維雖吞下對戰首敗，不過當時力拚3局才惜敗。（編輯：張雅淨）1080305

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