SBL台啤關鍵4罰俱中 澆熄裕隆反撲氣焰

（中央社記者龍柏安台北7日電）SBL超級籃球聯賽聯盟龍頭台灣啤酒，今天靠著第4節最後15.9秒內4罰俱中，加上對手關鍵時刻發生致命失誤，終場79比73險勝新北裕隆納智捷，也拉出4連勝。

SBL超級籃球聯賽本週移師板橋體育館，今晚壓軸由台啤對上裕隆，台啤首節展現旺盛火力，開局就拉出35比18攻勢，一度取得17分優勢。

台啤在第2節進攻當機，單節僅拿9分，所幸領先籌碼雄厚，仍一路維持領先，前3節打完，台啤則以63比52取得11分領先優勢。

一路挨打的裕隆，在第4節最後靠著呂政儒與洋將桑尼（Sani Sakakini）的連續3分球，率隊吹起反撲號角，在比賽結束前21.2秒，追到只差2分。

決勝關頭，台啤洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev）先是把握機會兩罰俱中，不料回頭裕隆發生致命失誤，追分攻勢中斷，只能賠上犯規，台啤黃泓瀚穩穩罰進2球，時間只剩4.5秒，宣告裕隆反撲無望。

裕隆今天輸球後，不僅苦吞3連敗，且戰績14勝15負，勝率再次跌破5成。

「台啤小跑車」蔣淯安因腿傷休兵一場後，今天重返火線，他攻下14分、7籃板與4助攻，賽後他坦言，球隊開局打得很好，不過在第2節與第4節，場上只剩單洋將的情況下，球隊表現起伏太大，這也是他們要去修正的缺失。

對於傷勢狀況，蔣淯安則表示，2天前同樣是出戰裕隆時，比賽最後大腿被對方撞到，感覺不太舒服，因此和教練團溝通，昨與台灣銀行之戰，先休息一場觀察看看，他說：「目前狀況還OK。」（編輯：黃世雅）1080307