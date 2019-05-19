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光州男網挑戰賽 莊吉生單打稱王謝政鵬雙打奪冠

最新更新：2019/05/19 15:21

（中央社記者龍柏安台北19日電）南韓光州堪稱是台灣男子網球的幸運地，今天包括男單一哥莊吉生，以及男雙好手謝政鵬，雙雙在壓軸決賽傳出捷報，兩人先後拍落對手，成功包攬單、雙打冠軍。

台灣網球男子好手莊吉生，今天在ATP挑戰賽南韓光州站男單決賽，以6比4、6比2輕取以色列選手席勒（Dudi Sela），奪得生涯第4座ATP挑戰賽男單冠軍。

莊吉生這次在光州表現一級棒，世界排名129的他，除榮膺大會男單第5種子，並連闖5關登頂奪冠，總計僅失1盤，這也是他連續4年收下ATP挑戰賽冠軍。

今天壓軸決賽莊吉生面對世界排名240的席勒，首盤一路僵持，第9局「Jason」莊吉生率先破發，取得關鍵超前，接下來他穩穩保發，先以6比4先馳得點。

莊吉生次盤延續火燙手感，開局又再次破發，最多取得5比1大幅領先，他完全不給對手任何喘息機會，最終以6比2拍下對手，順利奪得冠軍。

此外，同場亮相的台灣男雙名將謝政鵬，他與印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）今天男雙決賽聯手，以6比3、3比6、10比6險勝持外卡的地主黑馬組合，連續2週拿下冠軍。

謝政鵬與朗卡特上週才在釜山連闖4關，以一盤未失的完美表現登頂稱王，並寫下賽會男雙3連霸的紀錄，本週他轉戰光州，手中火燙的球拍沒有降溫，再次一路挺進殺入決賽，最終歷經3盤惡戰，再次登頂奪冠。（編輯：張雅淨）1080519

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