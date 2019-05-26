南投華南少棒拿季軍 拚首度U12世界盃國手

華南金控盃少棒賽季軍戰，南投縣兩任投手聯手封鎖高雄市，打線敲出15安，終場以11比3拿下季軍，寫隊史最佳成績。圖為先發投手卡里路．曼格格有機會被選入U12世界盃棒球賽代表隊。中央社記者謝靜雯攝 108年5月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽季軍戰，南投縣2任投手聯手封鎖高雄市，打線敲15安，終場11比3拿下季軍，寫隊史最佳成績；總教練紀俊麟點名3名球員有望成為U12國手，在主場穿上中華隊球衣。

108年華南金控盃少棒錦標賽為今年7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國內選拔賽，冠軍隊取得組隊權，最多選入5名球員。亞軍之後的球隊，名次排名後者球員名額不得超過前者，共同組成全明星隊參賽。

南投縣昨天4強不敵台中市隊、無緣冠軍戰，但球員季軍戰投打有好表現，盼能被選訓委員看到，爭取當國手的資格。

今天南投縣隊先發投手卡里路．曼格格投2.1局被敲1支安打，投出3次保送，失掉2分責失分，蔡仲男後援接手，投3.2局被敲4支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，壓低失分，沒讓高雄市有機會攻下大局。

南投縣比賽前2局打得比較悶，3局抓準對方投手不穩，靠著單局7支安打，一口氣打了一輪，攻下6分大局、奠定勝基，總教練紀俊麟直言是關鍵。

今天之前南投縣在國內3大少棒國手選拔賽中，最佳成績為TOTO盃少棒賽季軍，今年寫下華南金控盃隊史最佳成績，球員被選入U12世界盃棒球賽機會大增。紀俊麟很欣慰，「南投縣的選手質其實都不錯，透過高強度的比賽刺激磨練，慢慢的他們會越來越好」。

紀俊麟點名今天的2任投手卡里路．曼格格、蔡仲男，以及捕手全叡都有機會入選國手，若有機會，「將是南投縣首度出現U12世界盃國手，可穿上中華隊球衣在主場台灣出賽，將會是很難得的經歷」。（編輯：張雅淨）1080526