王柏融陳冠宇二度對決 宋家豪第15次中繼成功

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）北海道日本火腿鬥士今天對千葉羅德海洋賽事，王柏融敲1支二壘安打，包辦1打點，陳冠宇第8局二度對決王柏融，無失分；宋家豪則投1局無失分，拿下第15次中繼成功。

2局上羅德的井上晴哉轟出一發陽春砲，幫助球隊先馳得點，3局上江村直也獲保送後，荻野貴司敲二壘安打，鈴木大地擊出1打點滾地球，清田育宏再補上安打，帶有1分打點，羅德取得3比0領先。

4局下火腿展開反攻，中田翔敲安打後，王柏融敲二壘安打，形成二三壘有人，清宮幸太郎再補上二壘安打，帶有2分打點，接著清水優心也敲安打，中島卓也擊出1打點滾地球，雙方戰成平手。

5局下火腿的大田泰示、中田翔接連安打後，王柏融擊出游擊方向滾地球，不過帶有1分打點，打回超前分，火腿取得4比3領先。

8局下羅德推出陳冠宇登板，第一個打席就面對王柏融，讓他擊出三壘飛球出局，雖然接著被渡邊諒敲安打，不過之後三振清宮幸太郎，也讓清水優心擊出飛球出局。

終場火腿以4比3險勝羅德，王柏融今天打第5棒，守左外野，4打數敲1支二壘安打，包辦1分打點、跑回1分，目前打擊率2成77；陳冠宇則是投1局用20球，被敲1支安打，投1次三振無失分，目前防禦率僅0.93。

另一場西武獅對樂天的比賽，宋家豪於8局上登板，用2個三振及滾地球，演出3上3下。終場樂天以7比2奪勝，宋家豪也獲得本季第15次中繼成功，一掃上次出賽失3分吞敗的狀況，目前防禦率2.55。（編輯：張雅淨）1080528