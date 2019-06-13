射箭世錦賽 中華女將發威爭雙金

（中央社台北13日綜合報導）台灣女箭客發威，今天在荷蘭舉行的2019世界射箭錦標賽團體賽表現出色，反曲弓與複合弓都連闖兩關，打進金牌戰。反曲弓將與南韓爭金，複合弓則將與美國搶冠。

反曲弓女團賽今天從8強賽射起，中華隊譚雅婷、雷千瑩與彭佳楙先對上白俄羅斯，以55比54、53比52、54比49直落三局，6比0輕騎過關。

準決賽面對第2種子中國隊，首局雙方以52比52打平，各奪1分，但接下來兩局中華隊以52比50、53比51拿下，5比1淘汰中國隊，搶進金牌戰。

不過在反曲弓男團部分，中華隊在8強賽以0比6不敵印度，未能闖進4強，但已達到賽前拿下東京奧運滿額資格的目標。

至於複合弓女子團體賽，中華隊陳怡瑄、陳麗如與黃逸柔在8強賽強碰第1種子哥倫比亞，前2局射完，中華隊暫以112比113落後，第3局中華隊演出大逆轉，聯手射下56分，反觀哥倫比亞只射得53分，中華隊反以2分超前，最後以226比223淘汰哥倫比亞。

中華隊擊敗哥倫比亞後，士氣大振，接下來的準決賽面對第4種子土耳其，再以225比222獲勝，挺進冠軍戰，將與美國隊爭金。1080613