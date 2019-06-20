王柏融首扛4棒無安打 陳冠宇中繼2局挨轟

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）日本火腿鬥士今天對橫濱DeNA的比賽，王柏融加入日職後首度打第4棒，不過沒敲出安打，終場火腿以8比4中止4連敗；另外陳冠宇對廣島中繼2局，挨陽春砲失1分。

王柏融本季首度扛先發第4棒，1局上西川遙輝、近藤健介接連安打，火腿先馳得點，接著王柏融選到保送，渡邊諒再敲1打點安打。不過下個半局橫濱的筒香嘉智在一、二壘有人時，敲二壘安打追回1分，羅培茲（Jose Lopez）補上安打，帶有2分打點，取得3比2領先。

2局上火腿的石井一成轟陽春全壘打；3局下橫濱的筒香嘉智也回敬一發陽春砲，橫濱仍有1分領先。不過第6及第7局火腿的清宮幸太郎及杉谷拳士，都轟出陽春砲，反以5比4取得領先。

9局上中島卓也敲1打點安打，大田泰示轟出2分砲，終場火腿就以8比4擊退橫濱，中止4連敗。王柏融今天打第4棒，不過4打數沒有安打，吞下2次三振，賽後打擊率降至2成91。

羅德對廣島的比賽，羅德先發投手種市篤暉僅投4局，被敲5支安打，包含會澤翼的陽春砲，及西川龍馬的2分砲，失5分。第5局陳冠宇登板投球，用2次三振、1個滾地球演出3上3下。

不過6局下陳冠宇被鈴木誠也敲陽春砲，2出局後游擊手發生失誤，安部友裕敲安打，再投出保送形成滿壘，不過用左外野飛球抓下第3個出局數，沒有繼續失分。終場廣島以7比6奪勝，總計陳冠宇投2局，被敲2支安打，失1分，目前防禦率2.17。

歐力士對巨人的比賽，陽岱鋼依舊沒有先發，8局下代打吞下三振，目前打擊率3成04。（編輯：陳俊碩1080620