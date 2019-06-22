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張志豪轟3分砲兄弟勝獅 高國慶敲生涯1700安

最新更新：2019/06/22 21:51
中華職棒中信兄弟隊22日與統一7-ELEVEn獅隊交手，中信兄弟張志豪3局上轟出一記3分砲，為球隊奠定勝基，終場兄弟就以以6比3奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月22日
中華職棒中信兄弟隊22日與統一7-ELEVEn獅隊交手，中信兄弟張志豪3局上轟出一記3分砲，為球隊奠定勝基，終場兄弟就以以6比3奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，靠著張志豪在3局上轟3分砲奠定勝基，終場兄弟以6比3擊退獅隊，不過高國慶達成生涯1700安，為中職第3人。

1局上陳子豪選到保送後盜壘成功，林智勝再敲出三壘安打，帶有1分打點；3局上張志豪轟出3分全壘打，兄弟取得4比0領先，這是張志豪本季第13發全壘打，目前與詹子賢、林益全及林泓育並列第二。

3局下獅隊的蘇智傑轟出2分全壘打，5局下潘武雄安打後，郭阜林敲出二壘安打，帶有1分打點，追到僅剩1分落後。不過9局上兄弟的陳文杰轟2分砲，為生涯一軍首轟，終場兄弟就以6比3擊退獅隊，中止4連敗，獅隊則吞下5連敗，單場MVP由演出3分砲的張志豪獲得。

兄弟先發投手紐維拉用105球主投6局，被敲6支安打，投3次保送，飆出9次三振，失3分，拿下本季首勝；接替投球的鄭佳彥、江忠城各投1局沒有失分，都進帳中繼成功，終結者鄭凱文也是投1局無失分，獲救援成功。

獅隊先發投手施子謙僅投4局，被敲6支安打，包含張志豪的3分砲，失掉4分，吞下本季第6敗。

獅隊的高國慶在4局下達成生涯第1700支安打，為中職史上第3人達成此紀錄，目前高國慶生涯安打數僅次於張泰山的2134支，以及彭政閔的1998支。（編輯：張芷瑄）1080622

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