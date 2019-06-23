洋基連25場開轟 8連勝穩坐美聯東區王座

（中央社紐約22日綜合外電報導）洋基今天有厄薛拉、羅邁恩開轟，讓球隊連續場次全壘打紀錄延伸到25場，再靠史丹頓安打建功，7比5擊敗太空人，收下8連勝，坐穩美東王座。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天主場迎戰休士頓太空人，5局下半靠厄薛拉（Gio Urshela）的兩分砲先馳得點，也讓球隊連續25場比賽有全壘打演出。

7局下半，洋基4比5落後，羅邁恩（Austin Romine）揮出右外野陽春全壘打扳平戰局，兩出局，二、三壘有人的情況下，史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出左外野方向一壘安打，掃回壘上兩名跑者，讓洋基反以兩分領先，最終以7比5將連勝場次延續到本季新高的8場，賽後穩居美國聯盟東區龍頭，領先排名第2的坦帕灣光芒5.5場勝差。

洋基連25場開轟，追平1941創下的隊史紀錄，成為大聯盟史上第7支連續25場比賽有全壘打的球隊，他們距德州遊騎兵2002年締造，連續27場比賽有全壘打的大聯盟紀錄，只剩兩場差距。

洋基史丹頓今天4打數2安打，有4分打點貢獻；日籍先發投手田中將大投6局，三振、四壞球保送各1，被打1支全壘打在內的8支安打，丟掉2分都是自責分，最後無關勝敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080623