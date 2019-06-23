火腿遭橫掃王柏融4支0 陳冠宇投1局失2分

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）日本火腿鬥士今天對中日龍的比賽，王柏融4打數沒有敲出安打，火腿以4比8吞敗，系列戰遭橫掃；羅德對養樂多的比賽，陳冠宇投1局被敲1支安打、投3次保送，失掉2分。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，1局上火腿就靠著中田翔轟2分全壘打，先馳得點，不過下一棒王柏融擊出飛球出局。

下個半局中日展開反攻，平田良介、京田陽太敲安打，大島洋平獲保送形成滿壘，接著維西耶多（Dayan Viciedo）敲安打，帶有2分打點追平，高橋周平再擊出高飛犧牲打，反以3比2取得領先。

3局下中日的大島洋平敲安打後，高橋周平敲二壘安打，帶有1分打點，阿部壽樹再補上1打點安打，拉開領先差距。火腿先發投手吉田輝星僅投3局，被敲6支安打，失5分。

5局上火腿的中島卓也、橫尾俊建選到保送後，西川遙輝敲安打，追回1分；不過下個半局中日也靠著大島洋平、維西耶多安打，及高橋周平帶有1打點的滾地球，也得1分，取得6比3領先。

雖然7局上大田泰示敲1打點安打，火腿再追回1分：不過8局下中日再添分數，遠藤一星敲三壘安打得1分，平田良介補上1打點安打，終場中日就以8比4奪勝，系列3連戰火腿遭橫掃。王柏融這場比賽4打數沒有敲安打，吞下2次三振，賽後打擊率2成90。

羅德對養樂多的比賽，陳冠宇在8局下、球隊2比4落後時登板，投出保送後，跑者因犧牲打上二壘，讓西田明央擊出飛球出局後，對山田哲人敬遠，再對青木宣親投保送，形成滿壘，接著田代將太郎敲安打，帶有2分打點。

終場養樂多以6比2擊退羅德，總計陳冠宇投1局用36球，投3次保送，被敲1支安打，失2分，賽後防禦率2.70。（編輯：張雅淨）1080623