雷千瑩射箭世錦賽奪金 全力備戰東京奧運

（中央社記者黃旭昇新北26日電）2019年荷蘭世界射箭錦標賽台灣射箭代表隊奪下3金、1銅的隊史最佳成績，其中，雷千瑩擊敗射箭世界紀錄保持人。她今天表示，將全力備戰東京奧運，盼望獲得佳績。

中華射箭代表隊6月中旬在荷蘭世界射箭錦標賽，取得3金、1銅的空前佳績，其中，雷千瑩在反曲弓拿下隊史首面女團與女子個人對抗賽金牌。陳麗如奪複合弓女子團體賽金牌。

市長侯友宜今天在市政會議表揚，並頒發獎金給陳麗如新台幣15萬元、雷千瑩30萬元，獎勵新北選手，肯定她們勇於堅持的奮戰精神。

新北市府體育處長洪玉玲表示，雷千瑩是國內知名反曲弓射箭好手，從新莊興化國小、明德中學一路培育，2016年里約奧運奪得女子團體賽銅牌，在2017年全國運動會、2017年台北世大運及2018年雅加達亞運團體賽取得前2名佳績。

雷千瑩在今年世錦賽擊敗前任及現任世界紀錄保持人南韓崔美善、姜彩瑛，寫下歷史新頁，也確定代表中華隊征戰2020東京奧運。她今天受訪時表示，勇於接受挑戰也有企圖心，但勝負取決於上場後的心情，但比賽過程一切都在掌握中。

雷千瑩感謝各界給予的資源與幫助，可以無後顧之憂準備。獲得東京奧運門票後，將提早備戰，準備訓練計畫，並與教練和訓練員討論如何讓水準更穩定與突破。在東京奧運希望穩定臨場感，將設定目標希望以2016年的里約奧運成績為基礎，往前精進。

體育處表示，陳麗如於2004年雅典奧運奪下女子反曲弓團體銅牌，是台灣女子射箭項目第一面奧運獎牌，今年再度代表中華隊拿下2019世錦賽複合弓團體金牌，是隊上最資深國手。

陳麗如堅持在射箭運動不斷努力，經歷母親生病中斷訓練、車禍、手指舊傷等低潮，2014年仁川亞運轉戰複合弓項目，重披中華隊戰袍奪女子團體賽銀牌，並在2017年全國運動會、2018年雅加達亞運接連奪牌。

擔任義務教練，培育國內射箭新秀的陳麗如今天受訪時表示，女性選手的生理體能最佳狀態在22歲至26歲，射箭除賽事的技術與體能，還要累積經驗強化心理，現在把自己當成18歲的體能，38歲的心靈。（編輯：屈享平）1080626