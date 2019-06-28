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曾仁和短期1A首度出賽傷退 胡智為連3場失分

最新更新：2019/06/28 13:46

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）德州遊騎兵台灣投手曾仁和本季首度出賽，在短期1A先發投0.1局，就因傷退場；印地安人3A的胡智為投0.1局失2分，連3場失分；紅襪3A的林子偉4打數沒有安打。

曾仁和今年遭芝加哥小熊釋出後，與德州遊騎兵簽約，加入球隊調整狀況2個多月後，曾仁和今天首度在短期1A出賽先發。用飛球拿下1出局後，投出保送再被盜上二壘，接著投出觸身球，就因傷提早退場。

印地安人3A對海盜3A的比賽，胡智為在9局上，球隊3比0領先時登板投球，送出三振之後，接連被敲3支安打，包含2支二壘安打掉2分，之後就被換下場，接替的投手成功解決危機，沒有失分，終場印地安人3A以3比2奪勝。

總計胡智為投0.1局，被敲3支安打，失2分，進帳本季第一個中繼點。胡智為本季失分偏多，已經連3場比賽有失分，上次出賽更是投1.2局狂失7分，目前出賽14場，拿下1勝3敗，防禦率7.93。

昨天重回3A復健賽且有安打演出的林子偉，今天在紅襪3A對大都會3A的比賽中先發打第1棒，擔任指定打擊。第1局擊出游擊飛球，第3局擊出一壘滾地球；第5局擊出游擊滾地球，不過隊友在這局靠著3支安打，攻下超前的2分；第7局擊出中外野飛球出局。

8局下大都會3A攻下3分再度超前，終場紅襪3A以3比4不敵大都會3A。總計林子偉4打數沒有安打，目前在3A打擊率2成75。（編輯：張銘坤）1080628

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