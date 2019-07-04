太陽啟動交易 送傑克森至灰熊

（中央社鳳凰城3日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN報導指出，美國職籃NBA鳳凰城太陽將把2017年以第4順位選進的傑克森（Josh Jackson）送到曼菲斯灰熊，這筆交易涉及4名球員、2個選秀權。

在這筆交易中，被送到灰熊的還有梅爾頓（De'Anthony Melton）、2020年第2輪選秀權、2021年第2輪（第31順位到第35順位）的選秀權，灰熊則將送出射手老將柯佛（Kyle Korver）和卡特（Jevon Carter）。

報導還說，太陽將揮棄38歲的柯佛，他則考慮和洛杉磯湖人、密爾瓦基公鹿、費城76人簽約。

這筆交易將讓太陽為盧比歐（Ricky Rubio）3年5100萬美元（約新台幣16億元）的合約清出薪資空間，所有交易將在6日正式生效。

22歲的傑克森是身高6呎8吋（約203公分）的前鋒，上季包括29場先發的79場比賽中，有平均11.5分、4.4籃板的成績，兩項數據比13.1分、4.6籃板的生涯平均值低，過去他曾在菜鳥年曾獲選年度新秀第2隊。

柯佛是休賽期猶他爵士拿來和灰熊交易康利（Mike Conley）的籌碼之一，上季他在克里夫蘭騎士、猶他爵士，平均每場比賽進帳8.6分，三分球命中率39.7%，是他自2008年-09年以來最差的成績。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1080704