陽岱鋼3打數1安打 陳冠宇1局飆兩次三振

（中央社記者楊啟芳台北17日綜合報導）日本職棒今天讀賣巨人對養樂多的比賽，陽岱鋼3打數敲出1支安打，選到1次保送，不過巨人以4比5落敗；羅德對西武的比賽，陳冠宇投1局飆2次三振，無失分。

陽岱鋼今天先發打第5棒，擔任右外野手。1局下養樂多先馳得點，山崎晃大朗、青木宣親接連安打後，洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）補上安打，帶有1分打點；不過4局上巨人的坂本勇人轟出陽春全壘打，追平比數，陽岱鋼這局也有安打出現。

5局下養樂多攻下大局，青木宣親轟出3分全壘打後，巴倫汀也敲出陽春砲，取得5比1領先。不過6局上巨人的坂本勇人演出單場雙響砲，而且是一發2分全壘打，接著靠著2次保送、岡本和真的安打形成滿壘，龜井善行再擊出高飛犧牲打，僅剩1分落後。

不過終場養樂多還是以5比4擊退巨人，總計陽岱鋼3打數敲出1支安打，於第6局選到1次保送，目前打擊率3成08。

羅德對西武的比賽，5局下西武的秋山翔吾在滿壘時敲出安打，帶有2分打點，之後外崎修汰敲三壘安打，也有2分打點，西武取得4比1領先。陳冠宇在6局下登板，連對秋山翔吾、源田壯亮飆三振後，再用中外野飛球拿下第3個出局數。

雖然8局上羅德展開反攻，角中勝也及中村獎吾各敲出1打點安打，不過終場西武還是以4比3奪勝。總計陳冠宇用11球投1局，沒有被敲安打，送出2次三振，無失分，目前防禦率2.29。（編輯：吳協昌）1080717