林立更沉穩更全面 4成打擊率不強求

（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中職Lamigo桃猿隊本季少了王柏融，但火力還是相當驚人，新一代「4割男」林立手感火燙，今天與富邦悍將隊單場3安都是長打，他直言長打不是強項，自評更沉穩、攻擊更全面。

王柏融效力Lamigo桃猿隊時，曾連兩季打出破4成打擊率，表現亮眼，今年順利旅日發展，桃猿隊打線少了王柏融一樣嚇人，今天與富邦悍將隊比賽，先發9棒僅1人沒有安打表現，賽後先發9棒僅1人打擊率不到3成，林立打擊率維持破4成。

林立今天比賽首局敲出二壘打，3局敲出個人本季第11轟，4局再敲二壘打，單場3安都是長打，賽後打擊率4成15，長打率高達6成88，穩居聯盟打擊王，球隊以8比3拿勝，林立也獲選單場最有價值球員；總教練洪一中表示：「他的近況不錯，擊球效率高」。

林立自評長打不是強項，上場打擊要求準確擊球、揮棒速度，想辦法敲出安打、提高上壘率，其他的交給隊友，有了前2年職棒經歷磨練，心理準備和攻擊設定上做的更好，「跟去年相比，覺得自己今年又更加沉穩」。

林立透露，過去內角球打不好，這段期間不斷與教練團討論、調整，內外角球攻擊策略不同，打擊更全面，也比較不會起伏這麼大。

至於4成打擊率，林立表示不會特別去在意，想要一整季一直維持高打擊率並不容易，「上場做好該做的事」。（編輯：吳協昌）1080720