台阿混血雙刀林安可530萬加盟獅隊 秀西班牙語

中職統一獅隊今年季中選秀首輪指名新人林安可，23日在台北舉行加盟記者會，簽約金新台幣530萬元，並披上77號球衣，還小秀西班牙文向大家打招呼。中央社記者謝靜雯攝 108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊今年季中選秀首輪指名「投打二刀」好手林安可，今天舉行加盟記者會，簽約金530萬元。林安可透露，因喜歡疊字，所以選定背號77號，會中也用西班牙語向大家打招呼。

中職統一獅隊今年季中選秀選入6名球員，「投打二刀」好手林安可以投手身分報名，但加盟獅隊後教練團安排先讓他以外野手身分出賽。先前母校文化大學棒球隊總教練廖敏雄曾表示，林安可打擊天賦很好，教練團的安排是正確選擇。

獅隊今天為林安可舉辦加盟記者會，以簽約金新台幣530萬元、月薪10萬元加盟。獅隊領隊蘇泰安表示，林安可初期會以外野手身分出賽，但本人表達希望未來也能以投手身分出賽，「有無限可能，經過教練團評估後，如果有機會，林安可擔任投手我們也是樂觀其成」。

林安可是投打二刀好手，台灣、阿根廷混血外型十分亮眼，他在加盟記者會上用西班牙語說：「大家好，我是林安可。」林安可三級棒球時期在台南長大，從小經常受邀到台南棒球場看統一獅隊比賽，對於統一隊並不陌生。

林安可表示，職棒是一直以來嚮往的夢，謝謝獅隊的青睞，可以朝著這個夢前進；因為以前有受過傷，進到職棒後希望身體健康，盡快上到一軍為球隊效力。（編輯：張雅淨）1080723