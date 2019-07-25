打破飛魚200蝶紀錄 匈牙利泳將發豪語稱霸東奧

（中央社南韓光州24日綜合外電報導）匈牙利泳壇新星米拉克今天說，他覺得「很榮幸」可以打破偶像「飛魚」費爾普斯創下的200公尺蝶式世界紀錄，矢言明年東京奧運將游出更猛的成績。

19歲的米拉克（Kristof Milak）整季差點就能打破美國名將費爾普斯（Michael Phelps）保持10年的紀錄，今天終於超越上屆奪金的南非泳將利克羅斯（Chad Le Clos），成為第一個游出低於1分51秒的選手。

米拉克游出1分50秒73佳績，打破費爾普斯在2009年世界游泳錦標賽（World Championships）創下的紀錄，快了近8/10秒，也比奪銀的日本選手瀨戶大也（Daiya Seto）快了3秒鐘，利克羅斯則拿下銅牌。

有張娃娃臉的米拉克說：「我回頭看到時間時，所有的壓力與緊張都釋放了。」米拉克看著大螢幕眼睛發亮，利克羅斯游過來擁抱向他祝賀。

米拉克跟記者說，費爾普斯在羅馬創下世界紀錄時，他還在念小學。他說：「當時我9歲，還沒在關注泳壇新聞。」

青少年時，米拉克比較喜歡游仰式，14歲時改游蝶式，先挑戰100公尺，越練越壯後，晉級到游200公尺。

他事實上是透過觀看費爾普斯的影片學游蝶式。費爾普斯是奧運史上戰果最豐碩的選手，奪下27面獎牌，包括22金。

米拉克說：「印象中，我第一次在電視上觀看游泳比賽是在倫敦奧運。能打破這麼優秀的紀錄是很大的榮幸。所有的努力都有了代價。」

意氣風發的米拉克向對手發下豪語：「大家都想追上我，但我會準備好迎戰。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1080725