陳冠宇投1局失1分 羅德新洋砲超前轟勝樂天

（中央社記者楊啟芳台北27日綜合報導）日本職棒東北樂天今天對羅德的比賽，雙方打得膠著，直到8局下羅德才靠著新洋砲馬丁敲超前2分砲，以9比7擊退樂天；陳冠宇於第6局登板，投1局失1分。

2局上樂天的銀次敲安打後，和田戀敲二壘安打，帶有1分打點，樂天先馳得點；不過下個半局羅德滿壘時，田村龍弘擊出高飛犧牲打追平，三木亮利用失誤上壘，羅德再攻下1分。

5局上樂天靠著山崎剛、惠勒（Zelous Wheeler）、渡邊佳明都敲安打，攻下3分，反以4比2領先。5局下羅德追回1分，6局上陳冠宇登板投球，先對嶋基宏投保送，再接連被茂木榮五郎、山崎剛敲安打，形成滿壘危機，接著淺村榮斗擊出高飛犧牲打，掉1分。

總計陳冠宇用21球投1局，被敲2支安打，投1次保送，失1分，目前防禦率2.40。6局下羅德打了8個人次，包括荻野貴司、馬丁（Kyle Martin）、田村龍弘都敲安打，攻3分反以6比5超前。

8局上樂天的淺村榮斗轟出超前2分砲，不過下個半局羅德的清田育弘敲1打點安打追平後，馬丁也回敬一發2分砲，終場羅德就以9比7奪勝。（編輯：張銘坤）1080727