陳偉殷中繼2.1局2K 中止連2場出賽失分

（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天與雙城隊比賽5局接手中繼，總計2.1局投出2次三振、無失分，中止連2場出賽失分；馬林魚隊打線受制，終場以4比7吞敗，陳偉殷無關勝敗。

美國職棒馬林魚隊今天與雙城隊交手，兩隊前2局都沒有拿下分數，雙城隊3局靠著接連2次保送、賈維爾（Mitch Garver）3分砲，取得領先，5局雙城隊再起攻勢，克卜勒（Max Kepler）先敲出陽春砲，羅沙里歐（Eddie Rosario）再補上2分砲。

雙城隊5局2人出局、得點圈有人，6比0領先時，馬林魚隊換上陳偉殷中繼，陳偉殷被敲出安打，失掉1分，記在先發投手身上，打者被觸殺在二壘，沒有擴大失分危機。

陳偉殷6局面對首名打者被敲出二壘打，接著三振抓到第1個出局數，再投出保送，讓雙城隊攻占得點圈，陳偉殷及時回穩，依序讓打者敲出飛球、三振出局，力守不失分；陳偉殷7局續投讓打者3上3下，完成投球任務。

陳偉殷今天總計用31球投2.1局，被敲出2支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，中止連2場出賽失分，賽後防禦率稍降至7.06。

馬林魚隊今天前8局都沒能拿下分數，直到9局下半靠著安德森（Brian Anderson）滿貫砲將比數追至4比7，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。（編輯：唐聲揚）1080801