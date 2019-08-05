涉野日向子英國賽奪冠 LPGA大賽封后日本第2人

20歲日本「微笑灰姑娘」涉野日向子（前），4日在英國公開賽以4輪總計低於標準桿18桿的270桿奪冠。（共同社提供）

（中央社英國伍伯恩4日綜合外電報導）首次打進LPGA年度5大賽的20歲日本「微笑灰姑娘」涉野日向子，今天在英國公開賽以4輪總計低於標準桿18桿的270桿奪冠，成為第2位在大賽封后的日本女將。

上一位贏得LPGA大賽的日本選手是1977年奪冠的樋口久子。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金450萬美元（約新台幣1.42億元）的英國公開賽，是年度5大賽之一，本月1日起在英國進行4回合共72洞的賽事，台灣選手這次有盧曉晴、徐薇淩獲得參賽資格。

涉野日向子今天在英國公開賽末輪的第18洞，推進一記18呎推桿，抓下「再見小鳥」，交出單輪低於標準桿4桿的68桿成績，最終繳出4輪總計低於標準桿18桿的270桿成績，以1桿之差力壓美國女將莎勒絲（Lizette Salas）拿下冠軍，帶走67萬5000美元（約新台幣2138萬元）的冠軍獎金。

涉野日向子今天開賽之初小遇亂流，前兩洞沒抓下小鳥，還在第3洞吞下雙柏忌，好不容易在第5洞、第7洞抓下小鳥補回桿數，卻又在第8洞吞下柏忌，所幸之後未再吞柏忌，還在第10洞、第12洞、第13洞、第15洞抓下小鳥，並在第18洞抓鳥後確定奪冠。

台灣選手盧曉晴在末輪打出5鳥、2柏忌，低於標準桿3桿的69桿，最終以4輪總計低於標準桿7桿的281桿成績並列16名；另名台灣女將徐薇淩在前兩輪分別打出76桿、73桿，高於標準桿5桿的149桿成績未能闖過晉級線。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080805