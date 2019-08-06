前球后高寶璟排名下滑 前任教練控雙親愚昧

前高球球后高寶璟（圖）在英國高爾夫球公開賽以高於晉級桿數10桿的成績遭淘汰後，世界排名下滑至24，前任教練李德貝特把排名下滑一事歸咎於高寶璟的雙親。（圖取自IG網頁instagram.com/lydsko）

（中央社威靈頓6日綜合外電報導）前高球球后高寶璟（Lydia Ko）前任教練李德貝特（David Leadbetter）今天把高寶璟排名下滑一事歸咎於她的雙親，他指控高寶璟父母錯誤對待這位前球后，「使她變成平凡人」。

法新社報導，旅居美國的李德貝特告訴紐西蘭體育電台（Radio Sport）：「這真的是一個非常令人難過的情況。」他懇求這位韓裔紐西蘭籍選手的父母，鬆綁對這位一度為天才少女的束縛。

李德貝特說：「她的團隊必須思考，他們犯下一些巨大錯誤，使得這位擁有令人難以置信天賦的選手變成普通人。」

「我希望她重新振作起來，但重拾信心絕非易事。她的父母必須負起一大堆責任--這是一個匪夷所思的愚昧案例。」

高寶璟曾是有史以來最年輕球后，當時她年僅17歲；但現年22歲的高寶璟，上週在英國高爾夫球公開賽（British Open）以高於晉級桿數10桿的成績遭淘汰後，世界排名下滑至24。

李德貝特表示，自從高寶璟轉成職業選手後，歷經一連串教練和球童，她需要獲得管理自己事務的自由。

李德貝特說：「我很生氣、很傷心，因為對我來說，我知道她的能耐。所以看到她打成這樣，真的令人很難過。」

他說：「我認為她父母某種程度應該放手，讓她去做自己的事。她現在21、22歲，她可以掌控自己的職涯。她應該知道什麼對她最好。」

在啟蒙教練威爾森（Guy Wilson）帶領下，高寶璟在業餘選手中排名世界第一，時間長達130週，她贏得美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）2場賽事冠軍，且在25場職業賽事中從未遭淘汰。

高寶璟2013年與李德貝特合作後，贏得17項賽事冠軍，包括兩座LPGA大滿貫冠軍和一面奧運銀牌。

但2016年12月結束與李德貝特的3年合約，高寶璟與運動用品大廠耐吉（Nike）簽約，迄今只贏得一場比賽且排名下滑。

高寶璟當時表示，與李德貝特分道揚鑣是她的決定，但曾與父母討論過這件事。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080806