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政大雄鷹盃籃賽北京清華封王 台師大亞軍

最新更新：2019/08/10 15:51
第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽冠軍戰10日登場，由國立台灣師範大學（紅衣）與中國北京清華大學（白衣）交手，台灣師大惜敗拿下亞軍，陣中周桂羽（左）全場拿下13分。中央社記者黃巧雯攝　108年8月10日
第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽冠軍戰10日登場，由國立台灣師範大學（紅衣）與中國北京清華大學（白衣）交手，台灣師大惜敗拿下亞軍，陣中周桂羽（左）全場拿下13分。中央社記者黃巧雯攝　108年8月10日

（中央社記者黃巧雯台北10日電）同樣4連勝的台灣師大與中國北京清華大學今天在政大雄鷹盃冠軍賽正式交手，北京清華一路領先，以80比51輕取台師大，北京清華以5連勝之姿奪冠，台師大拿下亞軍。

第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽，今天在政大體育館進行最後一天賽事，北京清華、台師大在冠軍賽開賽短暫拉鋸後，北京清華迅速拉開比分，上半場以38比26領先。

雙方易籃後，北京清華依舊攻勢頻頻，第3節投籃命中率近65%，單節轟下29分，讓台師大難以招架，台師大終場以51比80吞敗。

台師大周桂羽貢獻13分、3籃板、2助攻，也是全隊唯一得分雙位數的球員；北京清華則以曾茂洲23分、4籃板表現最佳，其中三分球投11中7，命中率高達64%。

台師大教練盧譽誠、周桂羽皆認為，北京清華不同於以往所遇到的中國球隊，北京清華除了具身材優勢外，轉換快攻還非常快。

北京清華賽前4場比賽有2場得分破百，周桂羽透露，教練賽前曾提醒他們節奏放慢，儘管一開始打得還有耐心，但後來幾次進攻不順後，變得比較急躁，反而讓對手有快攻機會。

盧譽誠分析，今天比賽後半段被拉開分數，關鍵在於第3節台師大投籃不進，就被對手快攻，加上對方射手非常準，是台師大必須學習的地方。

在師大幾名球員相繼畢業後，盧譽誠點名，簡家暐、董永全未來可頂替陣中射手位置，但因年紀較輕、表現起伏，今年會讓他們有更多上場機會，以培養信心。

為備戰UBA新球季，台師大預計8月20日至30日赴澳洲移地訓練，9月轉赴中國，盧譽誠表示，這2個月將以比賽和團隊磨合為主。（編輯：張芷瑄）1080810

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