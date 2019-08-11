羅傑斯盃網賽 小威與納達爾分別挺進決賽

（中央社多倫多/蒙特婁10日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲和西班牙「蠻牛」納達爾今天分別在羅傑斯盃（Rogers Cup）男女組賽中取得晉級，闖進決賽。

小威廉絲（Serena Williams）今天先丟一盤再連追兩盤，最後以1比6、6比3、6比3擊敗捷克資格賽選手鮑茲科娃（Marie Bouzkova），挺進羅傑斯盃在多倫多舉行的女子組賽事決賽。

小絲第3盤化解3個破發點危機，並在下一局破發世界排名91的鮑茲科娃後，奠定勝基，繼續尋求她2017年澳洲公開賽封后、抱走生涯第23座大滿貫金盃後的首冠。

小威明天將在決賽中挑戰加拿大地主選手安德里斯庫（Bianca Andreescu）。後者稍早以6比4、7比6（7/5）解決美國對手科甯（Sofia Kenin）晉級。

而在蒙特婁舉行的男子組賽事方面，尋求衛冕的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）在他法國對手蒙菲爾斯（Gael Monfils）因腳踝受傷退賽後，自動晉級決賽。

蒙菲爾斯原本排定要連打兩場比賽，先是在因雨順延的8強賽中以6比4、3比6、7比6（7/2）拍落包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。

但賽中蒙菲爾斯的腳踝需要治療，大會並於賽後表示蒙菲爾斯已退賽。

大會第一種子的納達爾接下來將面對第8種子、俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）。後者稍早以6比1、7比6（8/6）直落兩盤淘汰第6種子的同胞卡察諾夫（Karen Khachanov）。（譯者：蔡佳敏）1080811