林立轟滿貫砲打擊率回4成 桃猿擊退悍將

中華職棒Lamigo桃猿隊林立15日在桃園球場迎戰富邦悍將隊，5局下轟出滿貫全壘打，助隊以7比5擊退悍將，賽後也獲選單場MVP。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月15日

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，桃猿林立在5局下轟出滿貫全壘打，雖然一度被追平，不過最終桃猿還是以7比5擊退悍將，林立打擊率也回到4成。

悍將靠著1局上胡金龍轟出陽春全壘打，先馳得點；4局上滿壘時，陳凱倫敲出安打，帶有1分打點。下個半局桃猿展開反攻，陳晨威、林立安打後，朱育賢再擊出內野安打，追回1分；5局下林立更是轟出滿貫全壘打，桃猿反倒以5比2領先。

6局上悍將攻勢再起，張正偉、陳凱倫、李宗賢、林宥穎接連敲安打，攻下2分；7局上高國輝敲出追平陽春全壘打，雙方形成5比5平手。

8局下林立敲出安打後，藍寅倫犧牲短打，之後朱育賢、廖健富獲敬遠保送，滿壘時代打林泓育遭觸身，擠回1分，陽耀勳再敲1打點安打，終場桃猿就以7比5擊退悍將。

林立4打數敲出3支安打，包含一發滿貫砲，包辦4分打點、跑回2分，獲選為單場MVP。對於這支全壘打，林立表示，當時捕手應該是要吊高球，不過沒有丟到要的位置，且投手包林傑前幾球都對他丟內角，有掌握到內角直球。

林立這場比賽過後，打擊率回到4成，仍然是聯盟打擊王。不過林立表示，沒有把數據看很重，只要保持與投手對戰的感覺就好，他說：「這陣子因為疲勞遇到一點低潮，狀況不理想，但也是一個經驗，過程才是最重要」。

桃猿先發投手尼克斯主投5.1局，被敲出10支安打，失4分含3責失，桃猿總教練洪一中認為他這場失投球偏多。尼克斯挑戰本季第12勝失利，勝投由第5任投手黃子鵬拿下，不過尼克斯目前仍與隊友李茲並列勝投王。（編輯：方沛清）1080815