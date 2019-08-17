張泰山當教練直呼好難 讚新秀打擊實力平均

（中央社記者楊啟芳雲林17日電）味全龍今天在斗六棒球場開訓，打擊教練張泰山表示，擔任教練的難度遠大於球員，這2週訓練會與個別選手洽談，了解球員特性，也非常滿意他們打擊實力，期待未來的成長。

張泰山球員時期第一支球隊就是味全龍，現在則是在龍隊擔任打擊教練，這也是他首次在職棒隊擔任教練。張泰山直呼：「當教練跟球員差好多，本來一直以為指導很簡單，只要用嘴巴講，但其實是非常難的事，要跟選手一再溝通，看有沒有符合需要。」

張泰山表示，現在會跟選手個別洽談，甚至晚上還會到選手房間「聊天」，為的就是要給每個球員打擊方向，他說：「不可能把張泰山這個人複製在任何人身上，他們當職棒球員是第一次，我當教練也是第一次，要互相信任。」

為了讓選手更認識自己，張泰山還出「功課」，要球員寫一篇自己的優點，張泰山笑說：「結果他們每個都像網美，寫得超好，像是球棒控制好、不容易被三振之類的，但實際看確實很優秀。」

張泰山大力稱讚季中選秀進來的新秀，打擊實力平均，而且大家都有領導能力，在場上敢表現，甚至教練團早上6時30分到球場，已經有選手在練習，他說：「我這2週訓練下來真的很開心，也期待他們的成長。」（編輯：張芷瑄）1080817