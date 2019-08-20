羽球世錦賽不敵西本拳太 王子維32強止步

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）羽球王子王子維今天在2019年世界羽球錦標賽第2輪苦戰3局、76分鐘，以23比25、21比13、16比21不敵日本選手西本拳太，32強止步，未能突破去年成績。

2019年世界羽球錦標賽在瑞士巴塞爾舉行，王子維昨天首戰以直落二輕鬆淘汰義大利選手馬達洛尼（Rosario Maddaloni），晉級32強，追平去年首度參賽紀錄。

世界排名第28的王子維今天32強賽強碰世界排名第12、日本選手西本拳太（Kenta Nishimoto），兩人唯一的一次交手就是在去年湯姆斯盃，當時王子維吞下敗仗。

王子維開賽短暫與對手短暫拉鋸後，一度甩開對手，以11比7領先，但對手回敬7比1攻勢反超，王子維隨後在16比20落後情況下，驚險化解4個局點、連搶5分超前，但仍不敵對手反擊，以23比25讓出首局。

王子維第2局強勢反擊，最多領先9分，這次未再錯失機會，以21比13扳回一城。

王子維決勝局以3比0領先，但隨後遇到亂流，遭對手趁機以14比7反超，王子維急起直追，一度追成僅剩一分差，但未能逆轉，以16比21吞敗。（編輯：張芷瑄）1080818