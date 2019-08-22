獅隊林安可再見安連2天MVP 桃猿跌第2名

統一獅及Lamigo桃猿鏖戰至延長賽，11局下林安可（圖）敲出再見安打，獅隊以8比7奪勝，連續2天成為MVP。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，雙方鏖戰至延長賽，11局下林安可敲出再見安打，獅隊以8比7奪勝，連續2天成為MVP，桃猿也跌至下半季第2名。

獅隊在2局下率先攻下大局，潘武雄、陳鏞基獲保送後，鄧志偉敲出二壘安打，帶有1分打點，接著林祖傑敲出一壘滾地球，一壘手陳俊秀發生失誤，一口氣得2分，莊駿凱再敲1打點二壘安打，林靖凱也補上1打點安打，這局共得5分。

桃猿在3局上展開反攻，郭嚴文安打、林承飛敲二壘安打後，形成二、三壘有人，許禹壕再擊出二壘安打，帶有2分打點，之後靠著暴投、滾地球回本壘得分；3局下獅隊也攻下1分，仍以6比3取得領先。

4局上桃猿的梁家榮揮出3分全壘打，一口氣追平比數；6局下獅隊的黃恩賜擊出1打點內野安打，獅隊再度要回領先。不過8局上桃猿的林立轟出陽春砲，兩隊以7比7第二度回到平手局面。

進入到延長賽，11局下郭峻偉敲二壘安打後，莊駿凱再補上安打，接著林靖凱的飛球推進跑者至二、三壘，最後林安可敲出再見安打，獅隊以8比7擊退桃猿。由於另一場比賽中信兄弟奪勝，與桃猿形成交叉，桃猿跌落至下半季第2名。

單場MVP就由敲出再見安打的林安可拿下，連2天獲單場MVP，林安可今天6打數敲出1支安打，就是支關鍵安打。林安可賽後表示，「謝謝教練信任，前幾次都沒有安打，所以這支安打也沒有感到很高興。」（編輯：張佑之）1080822