陳冠宇第9局登板失4分 羅德不敵歐力士

（中央社記者楊啟芳台北30日綜合報導）日本職業棒球歐力士猛牛隊今天交手千葉羅德海洋隊，羅德陣中台灣投手陳冠宇在9局上登板，接連被敲4支安打，還有1次保送，失4分，羅德以4比10不敵歐力士。

1局下羅德荻野貴司擊出三壘安打，再靠下一棒滾地球回本壘，先馳得點；2局下角中勝也、三木亮接連敲二壘安打，羅德再得1分；4局下更是井上晴哉、角中勝也、三木亮及田村龍弘敲安打，再攻下2分，羅德取得4比2領先。

7局上歐力士展開反攻，小島脩平敲出陽春全壘打，追回1分；8局上羅梅洛（Stefen Romero）、莫雅（Steven Moya）、小島脩平接連敲安打，攻下1分追平後，宗佑磨擊出高飛犧牲打，若月健矢再補上1打點安打，歐力士反以6比4領先。

9局上陳冠宇登板投球，被吉田正尚敲安打後，小田裕也犧牲短打、並解決宮崎祐樹後，被小島脩平敲安打掉1分，再投出保送，之後連被安達了一、若月健矢敲安打失3分，終場歐力士就以10比4擊退羅德。

陳冠宇總計用22球投1局，被敲4支安打，投1次保送，失掉4分，目前防禦率上升到4.09。

另外，讀賣巨人隊對阪神虎隊的比賽，巨人陣中陽岱鋼沒先發，9局上在球隊2比1領先時代打遭三振，目前打擊率2成79，但之後丸佳浩敲出2分全壘打，終場巨人以4比1擊退阪神。（編輯：李明宗）1080830