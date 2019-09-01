美國網球公開賽 謝淑薇女雙晉級16強

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在美國網球公開賽女雙次輪，和捷克搭檔史翠可娃聯手，以6比4、7比6（4），直落二橫掃蕾妮特與斯威雅蒂這對波蘭組合，順利晉級16強。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）在今年溫布頓網球錦標賽聯手稱后，兩人頂著大滿貫女雙球后光環，風光轉戰網壇年度4大賽最後一戰、美國網球公開賽，今天面對波蘭的蕾妮特（Magda Linette）與斯威雅蒂（Iga Swiatek），歷經1小時40分鐘順利闖關。

今天一開賽，謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」迅速進入狀況，開賽就率先破發，沒想到這也成為首盤得以拿下的關鍵，因為接下來雙方一路堅守發球局，「台捷聯軍」靠著開賽破發優勢，以6比4先馳得點。

有別於首盤的激烈保發，次盤開賽則上演破發混戰，前3局全是破發收場，「台捷聯軍」靠著首局與第3局兩度成功破發優勢，前4局打完取得3比1領先。

「台捷聯軍」在第7局浪費了一個破發點，錯失擴大領先優勢機會，沒想到次局就遭對手破發扳平，接下來雙方一路持平，鏖戰至搶7分勝負。

決勝搶7大戰，「台捷聯軍」開局一度陷入1比3落，不過兩人連追3分，反以4比3超前，波蘭組合雖再將比分追成4比4平，不過「台捷聯軍」靠著一波3比0攻勢「關門」，以7比4淘汰對手，順利拿下晉級門票。

至於詹詠然與詹皓晴這對網球姊妹花，今天在女雙首輪以6比0、6比2輕取美國名將科甯（Sofia Kenin）與德國的馬利亞（Tatjana Maria），順利晉級第2輪。

詹皓晴與紐西蘭選手維納斯（Michael Venus）的混雙組合，也以6比4、6比3直落二橫掃美國女將克拉齊克（Desirae Krawczyk）與英國選手索茲柏瑞（Joe Salisbury），率先挺進8強。（編輯：管中維）1080901