宋家豪1局飆2次三振 陳冠宇投0.2局無失分

（中央社記者楊啟芳台北14日電）日本職棒今天在大阪京瓷巨蛋樂天金鷲對歐力士的比賽，樂天投手宋家豪於8局下登板，飆出2次三振，連12場出賽無失分；羅德隊陳冠宇則是對西武獅投0.2局，沒有失分。

歐力士4局下羅梅洛（Stefen Romero）、莫雅（Steven Moya）敲安打後，宗佑磨再補上安打，帶有1分打點；5局下歐力士再度展開攻勢，佐野皓大敲安打後，羅梅洛、莫雅分別獲敬遠及保送，形成滿壘，宗佑磨再敲出安打，帶有2分打點。

8局上樂天展開反攻，惠勒（Zelous Wheeler）敲陽春砲後，利用渡邊佳明的安打及3次保送擠回1分；8局下宋家豪登板投球，雖然一開始被吉田正尚敲安打，不過之後代跑小田裕也盜壘失敗，再連續賞給宗佑磨、太田椋三振，但終場樂天還是以2比3不敵歐力士。

總計宋家豪用13球投1局，被敲1支安打，送出2次三振，連12場出賽無失分，目前防禦率僅2.43。

羅德今天對西武獅的比賽，羅德投手陳冠宇在7局下登板，被金子侑司敲安打後，讓秋山翔吾擊出滾地球出局，之後投出保送，再解決森友哉，隨後退場休息，投手換上田中靖洋，沒有失分。

西武以3比1一路取得領先，不過9局上羅德的雷亞德（Brandon Laird）敲1打點二壘安打後，岡大海再補上安打，追平比數。雙方戰至延長賽，10局下西武的梅西亞（Ernesto Mejia）敲出再見安打，終場以4比3擊退羅德。

另外，讀賣巨人的陽岱鋼今天在對廣島的比賽沒有先發，第5局上場代打，擊出右外野飛球出局；日本火腿的王柏融在對軟銀的比賽也沒有先發，第7局代打，擊出游擊滾地球出局。（編輯：管中維）1080914