武漢女網賽爆冷門 謝淑薇女雙首戰出局

武漢女網賽女雙25日大爆冷門，由台灣網球一姐謝淑薇（左）與捷克搭檔史翠可娃（右）的大會頭號種子，在女雙次輪不敵烏克蘭女將克奇諾和美國的史皮爾茲這組跨國聯軍，提前出局。（圖取自facebook.com/Dreamwalker.SwHsieh）

（中央社記者龍柏安台北25日電）武漢女網賽女雙今天大爆冷門，由台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃的大會頭號種子，在女雙次輪以1比2不敵烏克蘭女將克奇諾和美國的史皮爾茲這組跨國聯軍，提前出局。

在中國舉行的武漢女網賽，總獎金高達282.8萬美元（約新台幣8840萬元），謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）榮膺女雙頭號種子，首輪免戰輪空，兩人今天才首度亮相，沒想到卻意外踢到鐵板。

謝淑薇上週在日本大阪的泛太平洋女網賽，和胞妹謝語倢聯手，曾在4強以2比1擊敗克奇諾（Nadiia Kichenok）與史皮爾茲（Abigail Spears），沒想到本週轉戰武漢，身旁搭檔換成了史翠可娃，卻沒能複製上週劇本，反以4比6、6比2、11比13爆冷吞敗。

今天比賽開局，雙方在前4局打成2比2平，第6局謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」再遭對手破發，最多陷入2比5落後，也讓對手率先「聽牌」。

接下來「台捷聯軍」先保再破，一度追成4比5落後，眼看有扳平戰局的機會，沒想到關鍵第10局兩人發球局又被對手攻破，先以4比6讓出。

次盤「台捷聯軍」找回節奏，一路壓著對手打，以6比2扳回顏面，也把戰局扯平。沒想到決勝盤超級搶10，「台捷聯軍」沒能延續氣勢，在7比5領先之際，一口氣連丟4分，又讓對手取得「聽牌」優勢，「台捷聯軍」成功化解對手2個賽末點，並後來居上以10比9超前。

可惜「台捷聯軍」沒有掌握決勝機會一舉拿下，讓對手追平後超前，最終以11比13爆冷吞敗，無緣8強。（編輯：張芷瑄）1080925