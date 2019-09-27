梅花旗稻江學院扮黑馬 隊史首度闖進4強

（中央社記者楊啟芳台北27日電）108年梅花旗大學棒球錦標賽今天進行8強賽，稻江學院5比0擊敗南華大學，隊史首度闖進4強。國立體大、文化大學也都取勝，明天下午1時、5時將在天母棒球場進行4強戰。

稻江學院在2013年成立棒球隊，隔年首度參加梅花旗棒球賽，直到去年為止，連5年都是首戰就出局。稻江今年首戰以12比6擊敗崑山科大，16強戰再以5比4勝台東大學，今天對南華大學以5比0奪勝，繼續推進隊史紀錄。

稻江先發投手吳思佑今天投4局被敲3支安打，無失分；陳正毅接手投球，9局上一度被南華攻占滿壘，不過仍以無失分表現拿到勝投。

原訂今天要進行的高雄大學、台北市立大學之戰，因雨影響延到明天上午9時，爭取最後一張4強門票，勝出者將與稻江交手。

文化大學與大同學院的比賽，大同投手群送出12次保送，讓文化逮到機會搶分，以10比5獲勝。文化備受注目的好手劉致榮，此戰擔任先發二壘手，有2支安打、2次保送，總教練廖敏雄說：「現階段戰力吃緊，在比較關鍵的比賽，借重他的守備經驗，幫助場上學弟，穩定軍心。」

此戰許多球探到場，「投打二刀流」劉致榮表示，未來仍以旅外為優先，也有想到往後可能只專攻打或投，不過現在不會設限，希望兩方面都能做到最好。

國立體育大學則靠投手林瑞祥及藍愷青聯手壓制，以6比3擊退遠東科技大學，挺進4強。國體先發投手林瑞祥投6局送出3次三振、失2分責失，藍愷青後援只用18球投完3局，無失分。

國體總教練陳炫琦表示，藍愷青是先發後援皆宜的投手，今天只投3局，投球數不多，後2天如果有需要，還是會讓藍愷青上場。陳炫琦對此戰選手表現十分滿意，他說：「整體不錯，安打都有串連，該打的分數都有進來。」（編輯：唐聲揚）1080927