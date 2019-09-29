台北青少年桌球賽 于修婷女單銀恨

2019年台北青少年桌球公開賽29日在台北體育館進行最後一天賽事，台灣桌球小將于修婷（前）和簡彤娟（後）聯手在U18女雙決賽，以3比1擊敗自家人，完成2連霸。（桌球協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年9月29日

（中央社記者龍柏安台北29日電）女雙才和「麻吉」簡彤娟聯手摘金衛冕，桌球小將于修婷休息片刻後提拍再戰U18女單決賽，可惜這回她沒能延續氣勢，以0比4不敵日本天才少女赤江夏星，僅再添一銀。

2019年台北青少年桌球公開賽，今天在台北體育館進行最後一天賽事，地主男單好手戴茗葦在壓軸U18男單決賽，扳倒日本好手吉山僚一奪金，地主累計在U18歲組與U15歲組共拿下5金、7銀、8銅，收穫豐碩。

于修婷今年曾在阿拉夫拉運動會，拿下個人賽女單金牌，這次台北青少年桌球公開賽，是她生涯最後一次在台參加青少年組賽事，賽前她透露，她與好友簡彤娟聯手的女雙，目標是完成連霸，至於女單她希望至少打進4強，不要留下遺憾。

賽前許下的目標，于修婷都完成了，她先和簡彤娟聯手在U18歲組女雙決賽，從「台灣內戰」中以3比1擊敗自家同胞蔡豐恩、許依宸，完成2連霸，女單也一路闖關，直搗壓軸決賽。

可惜女單最終金牌戰，于修婷以直落四吞敗，賽後她大大的眼睛上掛著淚珠，強忍著不讓眼淚掉下來，她失望地說：「我調整的不夠好，腳下沒有動起來，接發球很虛，自己打得太被動。」

今年台北青少年桌球公開賽，于修婷就包辦1金、1銀，她認為若以成績來看，自己好像打得還可以，不過她哀怨地說：「但還是有點可惜。」（編輯：張雅淨）1080929