陽耀勳猛打賞開轟 桃猿二軍勝味全龍

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場對Lamigo桃猿二軍的交流賽，雙方皆展現兇猛火力，多次戰成平手，不過桃猿二軍靠著陽耀勳猛打賞、還有全壘打演出，以10比9險勝龍隊。

桃猿二軍1局上靠著黃敬瑋及陽耀勳安打串聯，先馳得點。1局下龍隊也展開攻勢，李凱威敲安打後，川崎宗則敲出二壘安打，追平比數，接著林旺衛、黃柏豪接連敲二壘安打，再添2分，味全龍以3比1領先。

龍隊先發投手曾柏融2局上遇到亂流，接連出現保送、觸身球，之後黃敬瑋敲出安打，帶有2分打點，形成3比3平手。不過2局下龍隊靠著王膺鵬、張皓緯安打串聯，再攻下1分取得領先。

桃猿陽耀勳3局上轟出陽春全壘打，再次變平手。4局下2出局後，龍隊郭天信敲安打後，李凱威擊出三壘安打，帶有1分打點，之後投手換成劉昱言，川崎宗則、劉基鴻獲保送擠成滿壘，但下一棒林旺衛遭三振。

龍隊5局下黃柏豪敲二壘安打後，靠著推進及暴投回本壘，取得6比4領先。6局上龍隊更換投手徐若熙，桃猿靠著保送、紀品宏內野安打及失誤，追回1分。

桃猿7局上攻下大局，龍隊投手劉家愷不穩，梁家榮獲保送後，陽耀勳擊出三壘安打追平比數，接著馮健庭、楊瑞承再敲安打，反倒形成8比6領先；龍隊更換投手劉宇鈞後仍止不住攻勢，桃猿再得2分。

8局下龍隊的朱祥麟敲2打點三壘安打，剩2分落後，之後吳睿勝獲保送，洪瑋漢擊出高飛犧牲打，不過最終桃猿二軍還是以10比9險勝味全龍。陽耀勳今天5打數敲出3支安打，包含二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，包辦3分打點。（編輯：吳協昌）1081004